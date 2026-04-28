Маршрутку №31к пустили к ЖК «Колизей» в Волгограде





В Волгограде муниципальные власти скорректировали схему движения маршрута №31к «Дачи «Энергетик» – ТРЦ «Акварель». Как сообщает со ссылкой на мэрию портал Volganet.net, по просьбам жителей Кировского района транспорт теперь обслуживает и жилой комплекс «Колизей».

Направляясь из Советского района, автобус по улице Санаторной следует до дома №29 по улице 70-летия Победы. Далее маршрут пролегает теперь после разворота по улице Санаторной до улицы Пожарского. После этого общественный транспорт возвращается на привычный маршрут, продолжая движение к СНТ «Энергетик». В обратном направлении автобусы, которые курсируют с интервалом 15 минут, также заезжают к жилому комплексу. Всего маршрут №31к обслуживает четыре машины.

В мэрии напоминают, что ЖК «Колизей» также обслуживает маршрут №70а «ЖК «Колизей» – ТРК «Мармелад» – на данном направлении задействованы 6 машин, а интервал движения составляет 10 минут.

Напомним, что ранее перевозчик отказался от работы на маршруте №6а, в настоящее время объявлен конкурс по отбору новой компании.