МЧС России предупредило волгоградцев о заморозках на 1 мая





В Волгоградской области МЧС России четвёртый раз подряд продлевает экстренные предупреждения о заморозках. 28 апреля спасатели разослали жителям и гостям региона оповещения о резком понижении температуры в течение ближайших трёх суток.

- Ночью и утром 29.04-01.05.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3º, - говорится в сообщении.

Отметим, похолодание на территории региона специалистами прогнозируется ежедневно с 23 апреля. С учётом нового экстренного предупреждения заморозки будут испытывать волгоградцев на прочность более недели. Напомним, ранее редакция сообщала о возможном влиянии ночных морозов на урожай 2026 года.

