В МБУ «Волгоградзеленхоз» по-тихому сменили директора

В Волгограде по-тихому сменили директора МБУ «Волгоградзеленхоз», отвечающего за содержание общественных территорий и благоустройство.

На сайте этого бюджетного учреждения указано, что в настоящее время руководителем МБУ является Роман Николаев.

Согласно данным сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis, изменения в руководстве этого муниципального бюджетного учреждения произошли 21 апреля текущего года. Николаев сменил в должности директора Александра Мисана, который руководил «Волгоградзеленхозом» с января 2025 года.

Фото из архива V102.RU

