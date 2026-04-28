Волгоградцев предупредили об аферистах в мобильных играх





Мошенники стали чаще использовать мобильные игры для размещения вредоносной рекламы. Об этом 28 апреля сообщили в Киберполиции.

– Мобильные игры регулярно используются злоумышленниками как стартовая площадка для атаки. В зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи, – говорится в Telegram-канале ведомства.

В мобильной игре сначала всплывает вредоносная реклама, в которой предлагается легкий заработок по государственной программе. В дальнейшем жертву приглашают на поддельную инвестиционную платформу и убеждают вложить денежные средства. В результате аферисты перестают выходить на связь, а потерпевший остается без своих сбережений.