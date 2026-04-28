В Волгограде «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате





В Волгограде и области 9 мая снова не будет очного шествия «Бессмертного полка». О таком решении сообщили в пресс-службе администрации региона. Волгоградцам предлагают вспомнить участников Великой Отечественной войны в онлайн-формате.

- Выбор форматов мероприятий продиктован действующим на территории региона режимом повышенной готовности, а также федеральными рекомендациями и был утвержден сегодня на совместном заседании оперативного штаба и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области, - почеркнули в администрации Волгоградской области.

Портреты участников Великой Отечественной войны будут транслировать на видеоэкранах в организациях и учреждениях, а также на уличных медиафасадах.

Ранее сообщалось о том, что власти отказались от идеи проведения военного парада на нижней террасе Центральной набережной – мероприятие состоится 9 мая по традиции на площади Павших борцов.