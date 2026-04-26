Беспилотники ВСУ сбили за пределами Волгоградской области

Дежурные силы ПВО в ночь с 25 на 26 апреля уничтожили 203 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. Волгоградской области в их числе нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, все БПЛА сбиты и перехвачены в период с 20:00 мск 25 апреля до 07:00 мск 26 апреля над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, что Волгоградской области вечером 25 апреля объявлялась беспилотная опасность, которая действовала более 10 часов.





