



В волгоградском отделении Банка России выдали новые данные об изменении цен на основные продукты питания, товары и услуги по итогам марта 2026 года относительно этого же месяца прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аналитиков, больше всего по сравнению с мартом 2025 года в регионе подорожали хлеб и хлебобулочные изделия. Рост составил 10,82%. На втором месте в списке продуктов, цены на которые выросли заметнее всего, оказались чай, кофе и какао (8,83%). Рыба подорожала на 7,88%.