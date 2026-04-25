ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
Корзину самых подорожавших продуктов собрали в волгоградском Банке России

В волгоградском отделении Банка России выдали новые данные об изменении цен на основные продукты питания, товары и услуги по итогам марта 2026 года относительно этого же месяца прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аналитиков, больше всего по сравнению с мартом 2025 года в регионе подорожали хлеб и хлебобулочные изделия. Рост составил 10,82%. На втором месте в списке продуктов, цены на которые выросли заметнее всего, оказались чай, кофе и какао (8,83%). Рыба подорожала на 7,88%.

В то же время ряд продуктов заметно подешевел. Безоговорочным лидером по падению цены стали яйца – за год они подешевели на 17,11%. Стоимость сахара уменьшилась на 8,38%, а макароны подешевели на 8,45%. Также дешевле, чем в прошлом году, обходились покупателям овощи – снижение цен на плодоовощную продукцию составило 6,53%.

А вот цены в сфере общественного питания за год выросли заметно – на 14,6%. В волгоградском отделении Банка России ранее отмечали, что это произошло из-за увеличения расходов заведений общепита за закупку продуктов питания и оплату труда. Также выросла налоговая нагрузка. Все это было учтено в стоимости блюд. В числе других причин – закрытие в областном центре ряда ресторанов и кафе, что привело к сокращению предложения на этом рынке.

Что касается непродовольственных товаров, то в данном  сегменте за год больше всего подорожали инструменты и оборудование – на 10,94%. Далее по темпам роста цен следуют медицинские товары – 10,19%. А печатные изделия стали стоить больше на 5,32%.

Одновременно  электротовары подешевели за год на 7,53%, компьютеры – на 6,05%, а средства связи – на 5,51%. На эту тенденцию повлияло укрепление рубля, отметили эксперты.

А вот в сфере услуг удешевления за год не произошло ни по одной позиции. Наоборот, стоимость услуг за год заметно выросла. Первое место по подорожанию заняли экскурсионные услуги – за год они прибавили в стоимости 14,23%. На втором месте оказались медуслуги – рост 13,56%, далее следует санаторно-оздоровительная сфера – 13,26%. На 13,07% подорожали транспортные услуги, а за ЖКХ потребители стали платить больше на 12,5%.

 

