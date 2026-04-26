



В Краснооктябрьском районе Волгограда жители посёлка Солнечный, где мэрия активно раздавала земельные участки для многодетных семей, оказались полностью отрезаны от основной территории города. Здесь в декабре 2025 года должны были завершиться работы по прокладке канализации и строительству сетей водоснабжения, однако подрядчик, перерыв улицы, бросил их в таком состоянии.







Бесплатный сыр?

Жители посёлка Солнечный, или микрорайона, как он теперь фигурирует в официальных документах, вот уже три десятилетия добиваются человеческих условий жизни. Первые участки начали бесплатно выдаваться здесь многодетным ещё в 90-х годах, однако, как выяснилось, щедрость властей имела обратную сторону.





- Мы всё создавали здесь за свой счёт. Изначально в посёлке не было ничего. Ни воды, ни дорог. Жители «старой» части посёлка самостоятельно складывались и тянули сюда трубопровод. Потом друг дружке давали разрешения. Люди подключались. Так хоть и в небольшую часть, но всё же пришла питьевая вода. Однако коммунальный ресурс появился далеко не везде, а проложенные коммуникации власти так и не приняли на баланс, и они постепенно пришли в аварийное состояние, а если говорить про канализацию, так её до сих пор ни у кого нет, - рассказала журналистам жительница посёлка Татьяна Ершова.

Схожим образом ситуация сложилась и с дорогами. Улицы в посёлке имеют радиальную планировку и кругами расходятся от центрального жилого массива. Из-за того, что городские власти не уделяли внимание посёлку, собственники домов вынуждены были самостоятельно решать вопрос с обустройством подъездов к домам.





- У нас в посёлке был создан ТОС. Каждый год мы складывались и потихоньку делали дороги. Где отсыпали проезжую часть щебнем и асфальтовой крошкой, где-то были проложены полноценные асфальтированные дороги, соответствующие всем требованиям. В частности, в асфальт у нас были закатаны ул. Большая кольцевая, ул. Летняя, ул. Центральная Аллея, ул. Полянка и некоторые другие, - рассказала представить объединения жителей посёлка Ольга Глазунова.

Дороги были, по словам волгоградцев, сделаны качественно. Перед тем, как уложить асфальт, формировалась песочная подушка, затем трамбовался солидный слой щебня и лишь потом укладывался асфальтобетон толщиной порядка 10 сантиметров. Волгоградцы признаются, что делали улицы для себя, поэтому на качестве не экономили.





Однако затем дороги практически полностью повторили судьбу местного трубопровода, за одним только уточнением, что их чиновники всё же приняли на баланс, но сделали это формально. Согласно данным государственной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов, заасфальтированные и отсыпанные дороги были приняты муниципалитетом на баланс как грунтовые. Впоследствии это фактически подписало приговор всем усилиям и денежным средствам, вложенным жителями посёлка в их строительство.

Подсудное дело

Помимо отсутствия водоснабжения в большей части посёлка местные жители сталкивались и с другими проблемами. В частности, на улицах полностью отсутствовало освещение. После нескольких десятилетий борьбы за достойные условия жизни в 2020 году жалобы волгоградцев услышали в прокуратуре.

- По результатам проверки соблюдения администрацией Волгограда требований законодательства о безопасности дорожного движения установлено отсутствие на территории ТОС «Солнечный» муниципальных линий наружного освещения; дорожная система имеет грунтовое покрытие вместо предусмотренного проектом планировки и межевания асфальтового, которое при неблагоприятных погодных условиях становится недоступным для проезда транспорта и лишает жителей возможности свободного передвижения, что создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, поскольку затрудняет работу специальных служб, - сообщается в ответе в надзорного ведомства собственникам.





Добровольно устранять нарушения власти не захотели и прокуратура вынуждена была подготовить иск. Краснооктябрьский районный суд поддержал эти требования, однако мэрия решила войти в череду апелляций. В итоге точку в деле поставил Верховный суд. Определением от 20 июля 2022 года инстанция обязала чиновников в течение полугода обустроить в посёлке асфальтовые дороги.

Одновременно ещё один вердикт вынес Центральный районный суд Волгограда по частному иску жителей посёлка к мэрии. Решением суда на городские власти была возложена обязанность не только по строительству дорог, но и по обустройству сетей водоснабжения и канализации, а также возведению новой школы.

Хотели как лучше..

В 2023 году, исполняя решение суда, власти объявили о проведении аукциона на строительство поселковых сетей водоснабжения, а также канализации с подводом линий к территориям перспективной жилой застройки, где на пустыре продолжается выдача участков многодетным. На эти цели из бюджета было выделено 560,8 млн рублей.

Согласно технической документации, специалистам предстояло смонтировать более 26,5 километров сетей водоснабжения и такой же протяжённости канализационную линию, а также около 1 тыс. колодцев.





По итогу открытого конкурса контракт выиграла скандально известная компания ЗАО «СМУ-4» из Карачаево-Черкесии. В период с 2021 по 2025 год организация нахватала подрядов на территории Волгоградской области, однако сдачу многих объектов сорвала. В Среднеахтубинском районе коммерсанты вовремя не выполнили расчистку Ахтубы за 477 миллионов рублей, в Дзержинском районе оказалась сорван срок строительства нового участка ул. Константина Симонова за 168,7 млн рублей. В Советском районе Волгограда строители нарушили сроки возведения дороги на ул. Родниковой стоимостью свыше 1 млрд рублей.

В 2024 году из-за нарушения контракта по расчистке Ахтубы организация внесена в чёрный список недобросовестных подрядчиков, а прокуратура направила в отношении директора ЗАО «СМУ-4» материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Столь же безалаберно компания подошла и к выполнению своих обязательств в посёлке Солнечном.





По информации местных жителей, в реальности основные работы начались осенью 2025 года, за несколько месяцев до истечения сроков сдачи объекта.

- У нас по проекту под ул. Летней проходят магистральные трубопроводы большого диаметра, к которым затем должны подключаться разводящие сети. Здесь всего-то метров 200-300 от силы, но прокладка растянулась сразу на несколько лет. Работы шли ни шатко, ни валко. Огромные котлованы глубиной порядка шести метров стояли открытые. С образовавшихся гор земли местная детвора на санках даже зимой каталась. Ругали их, конечно. Очень опасно было. К нам даже когда приехали специалисты Ростехнадзора и посмотрели на эти «овраги», сказали, что туда не полезут. К ним близко подходить опасно было, - отметил ещё один житель посёлка Николай Афанасьев.





По словам волгоградца, муниципалитет дал подрядчику полную свободу действий, заранее перечислив львиную долю средств контракта. При этом, получив деньги, строители почему-то не спешат их вкладывать в объект.

- Работы должны были быть закончены в декабре 2025 года, но сейчас на дворе уже апрель 2026 года, а они всё ещё ведутся. Выполнена прокладка от силы на 60%. При этом строительство ведётся очень странными методами. Накануне прошлой зимы разом был перекопан весь посёлок. Траншеи прошли прямиком под дорогами и оказались брошены в раскопанном состоянии. Трубы в них не прокладываются. К примеру, на ул. Осенней, где я проживаю, траншея была раскопана четыре месяца назад, - добавил мужчина.









Не пройти, не проехать

Сейчас траншею у дома Николая уже закопали, однако это кардинально проблему не решило. Выполнили работу специалисты на скорую руку, трамбовку участка не производили, асфальт не восстановили. В результате уже сейчас грунт начал проседать. Из-за того, что другие участки остались не закопаны, к своему дому мужчина по-прежнему может попытаться подъехать разве что в хорошую, сухую погоду.





- Буквально на днях у нас были дожди. Опять мы вынуждены были бросать машину на въезде в посёлок, переобуваться в резиновые сапоги и добираться к участку пешком, - делятся собеседники.

Татьяна Ершова рассказала о том, что её внук и многие другие дети вынуждены пропускать занятия в школах во время непогоды.





- У нас здесь глиняный грунт. Когда начинаются осадки, он превращается в непроходимую кашу. Огромные навалы земли от вырытых по всем улицам траншей за несколько месяцев расползлись. Где-то подрядчик намеренно их попытался разровнять, но в реальности получилось не по-человечески. Даже засыпанные улицы выглядят как после селевого потопа. Естественно, что, когда идёт дождь, здесь взрослым-то опасно ходить, не то, чтобы детям. Многие ребята вынуждены пропускать школу. В частности, я своего внука не пускаю. Идти по такой грязи крайне сложно и опасно, ноги вязнут и разъезжаются, - подчеркнула местная жительница.





Волгоградка Марина Соченко проживает в отдалённой части посёлка. Для неё вопрос строительства водопровода стоит особенно остро. Все эти годы её семья выживает без питьевого водоснабжения. Чтобы хоть как-то выйти из сложившейся ситуации, она была вынуждена бурить дорогостоящую скважину, однако и это полностью не решило проблему.

- Мы пробурили скважину глубиной в 60 метров, но фактически этой водой невозможно пользоваться. Она техническая. Мы сдавали её на проверку в лабораторию, и нам пришёл ответ, что в пробах в сотни раз превышает нормативы по железу и другим элементам. Но жить-то нам как-то нужно. Пришлось закупить фильтрующее оборудование. Но такая вода нашей семье выходит практически по цене золота, - говорит женщина.





Рядом с участком Марины расположены и новые наделы, которые администрация, не скупясь, раздавала многодетным. Однако осчастливленные властями семьи не спешат обживаться в чистом поле, ожидая прокладку коммуникаций и строительство нормальных дорог.

- Сейчас у нас всё разрыто. Перекопали улицы и бросили. Подъехать невозможно. К домам не то, чтобы машину не поставишь, мы, взрослые люди, пройти не можем. Брошенные траншеи обваливаются, превращаются в мини-овраги. Кое-где брошенные трубы после дождей плавают. В таких условиях жить невозможно, - добавила Марина Соченко.





Не могут к жилым домам подъехать не только легковые автомобили, но и специализированная техника. Тонут в грязи ассенизаторы на базе КАМАЗов. Даже спецтехника самих горе-строителей регулярно попадает на перекопанных улицах в ловушки, вытаскивать из которых трактора приходится кранами.





- У меня муж после двух операций на тазобедренном суставе. Из-за грязи на перекопанных улицах он уже несколько месяцев не может выйти за пределы двора. Машина наша стоит в гараже на «вечной парковке». Мы не можем ни скорую вызвать, ни ассенизатора, чтобы откачать септик. Все эти месяцы мы молились, чтобы, не дай бог, нигде не произошёл пожар, МЧС ведь также не сможет сюда проехать. Доступа транспорта к домам нет. Это всё длится с декабря месяца. Работы заброшены. Нашу улицу раскопали и ушли на другие участки. Труба всё это время валялась рядом. Сейчас она съехала в траншею и потихоньку тонет в этой грязи, - поделилась жительница посёлка Елена Куликова.





Также местные жители обращают внимание, что мечущаяся от одной улицы посёлка к другой строительная бригада работы выполняет как будто бы по наитию. На многих участках дорог технологические колодцы оказались выше уровня проезжей части на 50-60 сантиметров. Волгоградцы сетуют, что восстановление дорог в принципе не предусмотрено заключённым властями контрактом, а уж их подъём на полметра явно обойдётся в копеечку, и едва ли мэрия в ближайшее время сможет этим заняться. По крайней мере, вопреки ранее вынесенному решению суда городские чиновники до сих пор не разработали даже проект строительства полноценных асфальтированных дорог.





- С наших судов прошло уже четыре года. Понятно, что до завершения строительства водопровода и канализации начинать асфальтирование дорог по всему посёлку было невозможно, но документацию-то хотя бы разработать можно было? Сейчас нам обещают, что к маю прокладка трубопроводов подойдёт к концу. Конечно, видя происходящее, в это с трудом верится. Но как бы то ни было, в мае или через несколько месяцев работы, надеюсь, завершатся. А что будет дальше? Заасфальтированные за счёт наших жителей и отсыпанные щебнем дороги уничтожены, а новые ещё даже не спроектированы, - подчеркнула председатель объединения жителей посёлка Ольга Глазунова.

Сейчас в устной форме власти пообещали, что постараются разработать проект асфальтирования ул. Летней, но это всего лишь одна проезжая часть, и, учитывая радиальную организацию улиц, транспортную доступность населённого пункта запланированные меры не улучшат.





Забыли власти и про то, что в решении суда фигурирует строительство новой школы в посёлке. По данным волгоградцев, проект учебного заведения также не разработан.

Судебные приставы подход к администрации города найти пока не могут. Они чуть ли не ежемесячно выписывают мэрии штрафы по 50 тыс. рублей за неисполнение постановления судов, однако сдвинуть ситуацию с мёртвой точки это не помогает.





Не замечают почему-то нарушение сроков, норм строительной безопасности при прокладке коммуникаций, а также транспортной доступности населённого пункта и в прокуратуре со следственным комитетом. Жители завалили надзорные инстанции жалобами, но в ответ получают лишь отписки.

Отметим, что делать в сложившейся ситуации, волгоградцы с трудом представляют. Пока власти кормят их обещаниями, а прокуратура и следственный комитет не видят возможности помочь отрезанным от цивилизации горожанам, последние столкнулись с дополнительными проблемами. Неизвестные массово свозят в посёлок чипированных собак. Оголодавшие животные кидаются на взрослых и детей, а когда местные жители оставляют заявки на отлов, городские службы разводят руками. Говорят, что и рады бы помочь, да проехать не могут.

Фото и видео: Алексей Костяков