В Волгограде молодой медик спасла жизнь упавшего с высоты подростка

Медик подстанции №3 скорой медицинской помощи Мадина Гочияева в Волгограде оказала экстренную помощь подростку, получившему тяжелые травмы при падении с высоты. В облздраве сообщили, что бригада скорой помощи, которая прибыла по вызову, обнаружила несовершеннолетнего в тяжелом состоянии.

- Молодой медик быстро сориентировалась в критической ситуации, провела первичную диагностику и незамедлительно приступила к оказанию помощи на догоспитальном этапе, - рассказали в профильном комитете, отметив, что для медицинского работника это было одно из первых дежурств после начала работы в службе скорой помощи. - Пациенту было выполнено обезболивание, проведена щадящая иммобилизация с учетом характера травм, начата необходимая инфузионная терапия и организован непрерывный контроль жизненно важных показателей.

Когда состояние подростка стабилизировалось, его доставили в реанимационное отделение стационара. В настоящее время он находится под наблюдением медиков. В облздраве отмечают, что благодаря действиям молодого специалиста удалось сохранить жизнь пострадавшего.





