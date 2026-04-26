Документация по установке у подножия Мамаева кургана в Волгограде быстровозводимой конструкции музейно-выставочного павильона, посвященного подвигу защитников Отечества – участникам специальной военной операции, прошла государственную историко-культурную экспертизу.

Специалист из Ростова-на-Дону, изучив проект разработчиков, пришел к выводу, что работы не нанесут вреда объекту культурного наследия федерального значения на Мамаевом кургане, сделав положительное заключение.

- Эксперт считает целесообразным и возможным признать, что предусмотренные мероприятия при проведении работ дают возможность обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» – место ожесточенных боев в 1942-1943 гг.», объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальные парки на Мамаевом кургане и предместий Мамаева кургана» и расположенного на смежном земельном участке объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (1960 г., 1967 г.)», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ…, - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы. - Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия с целью последующего руководства данной документацией для реализации намеченных работ (положительное заключение).

Напомним, что строительство комплекса, посвященного участникам специальной военной операции, началось у подножия Мамаева кургана в начале апреля текущего года.

Комплекс, в который войдет мемориал героям СВО, музей и композиция, посвященная подвигу жителей Сталинграда и Сталинградской области, планируют возвести и подготовить к открытию уже в этом году.

Эскиз музея от администрации Волгоградской области





