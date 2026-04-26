10-часовую угрозу БПЛА сняли в Волгоградской области

Угрозу беспилотной опасности, которая была объявлена в Волгоградской области накануне вечером, сняли спустя более 10 часов.
- Отбой беспилотной опасности в 06:03 мск 26 апреля, - сообщили в МЧС России.
Работа волгоградского аэропорта не прерывалась. Задержек в расписании нет.
Напомним, что накануне в ходе отражения беспилотной атаки ВСУ в Котельниковском районе Волгоградской области возникло возгорание на базе стройматериалов. Пожар вскоре был ликвидирован.
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!