Низкие температуры воздуха сохранятся на территории Волгоградской области еще как минимум трое суток. ГУ МЧС России по региону сегодня, 26 апреля, распространило экстренное предупреждение о ближайших трехдневных заморозках.

- Ночью и утром 27-29 апреля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-3º, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее заморозки обещали вплоть до 27 апреля, однако в ближайшие дни регион они не покинут.





