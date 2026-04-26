Покинувшая Россию легкоатлетка Исинбаева напомнила о себе в интервью

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, которая в 2022 году уехала из России в Испанию, напомнила о себе в интервью изданию «OK!».

Спортсменка, которая ранее проживала в Волгограде, рассказала о своем пути на спортивный олимп, о воспитании детей, новых увлечениях и путешествиях. Острые вопросы, в том числе касающиеся текущей мировой ситуации, в интервью не поднимались.

Исинбаева сообщила российскому изданию, что у нее, благодаря прежним успехам, сейчас в финансовом плане все хорошо.

- На данный момент всё мое время посвящено семье и собственному саморазвитию. Это прекрасное время, и я благодарна спорту за возможность проводить время с семьей и заниматься тем, что нравится. Ведь благодаря спортивным успехам мне удалось обеспечить себя финансово и сейчас не волноваться о будущем, - сказала Исинбаева, однако обмолвилась, что готова рассмотреть интересные предложения о сотрудничестве.

Россиянам она также рассказала, что изучает китайский, психологию и стала коучем, получив степень РСС. На вопрос о том, если место, куда ей хочется возвращаться снова и снова, Исинбаева витиевато ответила, что любит путешествовать, посетила 52 страны и мечтает побывать в Антарктиде. При этом свои будущие путешествия она готова планировать только через призму спортивной карьеры своих детей, которым она усиленно во всем помогает.

