В Волгограде первые весенние грибы продают по цене говядины





Волгоградцев удивили цены на дары весеннего леса. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, на рынках города продают первые грибы по цене говядины.

- Сморчки предлагают по 600 рублей за килограмм, сморчковая шапочка продается за 500. За такие деньги можно кусок хорошей говядины купить! – удивляются горожане.



У «тихих охотников» свой аргумент – грибы, хоть и не выращиваются, как мясо, но все же требуют труда. В лесу приходится истоптать не одну дорожку, чтобы наполнить корзинку.



Напомним, в Волгоградской области уже вовсю пошли первые грибы. Жители региона собирают, помимо сморчков и сморчковой шапочки, синеножки и шампиньоны.



