Главное

ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

Актуально

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Федеральные новости
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
Общество

«Никто из нас и не думал, что мы станем героями»: ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС – о жизни в зоне поражения и работе у реактора

Общество 26.04.2026 08:01
0
Июль 1986-го. Пятница. Молодого сварщика из Калача-на-Дону срочно вызывают в военкомат. «У тебя есть два дня, чтобы принести справку о состоянии здоровья. Если нет, в понедельник выезжаешь в Чернобыль». Еще не понимая всей серьезности ситуации, в свою «командировку» Валерий Ивлев ехал с легким сердцем. Без напускного траура и сложной философии о тех трех месяцах в зоне радиации, он, получивший серьезное облучение, говорит и сейчас. «Все это уже случилось. А сейчас остается лишь две задачи. Сохранять здоровье и помнить», - говорит он. 

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв, который полностью разрушил атомный реактор. В помещениях и на крыше насчитывали больше 30 очагов пожара. По официальной информации, в крупнейшей аварии в истории мирного атома пострадали более 9 миллионов человек. Для работ в «грязной» зоне в Советском Союзе мобилизовали шестьсот тысяч человек, в том числе около шести тысяч жителей Волгоградской области.


В свои 26 лет Валерий Ивлев жил, как и многие молодые мужчины – заботился о семье, растил двухлетнюю дочь, работал на предприятии и надеялся в скором времени переехать в собственную квартиру. Получив повестку, он без отлагательств приехал в военкомат, а после – наспех собрал вещи. Что случилось в украинском Чернобыле, и почему радиация так опасна для жизни, он тогда просто не знал. Да, по правде говоря, и не спешил вдаваться в подробности. Молодость. Или, как шутит он сам, дурость.

- Совершенно никаких представлений о том, что нас там ждет, у меня не было. И никаких упаднических настроений тоже. Вместе с товарищем Владимиром Ивановым из станицы Голубинской, ему тогда было 36 лет, мы приехали сначала в Белоруссию, а на следующий день – в украинское село Буда-Варовичи, - вспоминает Валерий Ивлев. – Наш батальон обслуживал летавшие в зоне поражения вертолеты. Для того, чтобы не поднимать радиоактивной пыли, мы заправляли их спецсредствами под названием барда – изготавливались они на основе сахарной свеклы. Их же распыляли и на поля, и на леса, и на населенные пункты, и на сам реактор.

21 сентября старший сержант Валерий Ивлев встретил свой день рождения. А на следующий день его вместе с сослуживцами отправили к дымящемуся реактору. Задача для молодых мужчин казалось простой. Но в то же время невероятно сложной. Из залитых гудроном пологих крыш им предстояло достать разлетевшиеся после взрыва куски графита и других веществ. Одетые в костюмы из свинца, они работали всего по 45 секунд. И этого времени волгоградцу хватило, чтобы получить сильную дозу радиации.

- Помню, только приехав, мы спрашивали у ребят, которые находились там с апреля: «А что такое радиация? Где она?». Наивными были. Они нам отвечали: «Да вот вы стоите, а она у вас под ногами. Где едите, где спите – везде радиация». Мы тогда запрыгали по земле, будто стояли босыми ногами на сковородке. Но со временем чувство опасности притуплялось – человек ведь ко всему привыкает. Тем более, сложно оценить ее, когда ты не чувствуешь ни запаха, ни видишь цвета, - говорит ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. – Рядом с реактором мы пробыли семь часов. Радиоактивный фон там просто страшенный… Надевали по листу свинца и спереди, и сзади. Потом чепчик, респиратор, свинцовый плащ поверх. У каждого с собой был и накопитель. Повернуться в сторону в таком костюме не было никакой возможности. Но я поднимал глаза наверх, видел лес как огромный океан, сердце прыгало от волнения, ведь я понимал, что счет идет на секунды. Пробудешь там чуть дольше, и уже не будешь себе принадлежать. А, может, тебя и вовсе не станет. Страшно, нервно. Но вот звонок колокола! Бежим в сделанный заранее пролом, отчитываемся о проделанной работе и смотрим на показания накопителя. В моем – 10 рентген! Предельно допустимая норма. И это всего за 45 секунд…


«То, что мы живем сейчас, во многом заслуга наших жён»

Как бы ни сложилась жизнь каждого из ликвидаторов аварии дальше, там, в зоне поражения, они жили без оглядки на будущее. Обустраивали свой быт, создавали баню в машине для дезинфекции, варили умывальники и ходили в «кино» в соседний батальон. Жареная картошка с грибами, собранными в местных лесах, переданные местными жителями бочковые огурцы, баня с березовыми вениками и неопределенное чувство внутри – что будет завтра?

- Некоторые над нами подтрунивали. Мол, вернетесь домой и будете никому не нужны – ни женам, ни семьям. И ведь клевал кто-то из ребят. Но наши супруги все поняли. И приняли. Я могу сказать точно – то, что мы сейчас живем, как минимум на 50% - их заслуга, - уверен волгоградец. – Как-то раз включил современный фильм про Чернобыль, посмотрел короткий отрывок и выключил. Может, стал старше. Но ведущая в сюжете тема любви мне не понравилась. Какая там любовь? Мы просто делали свое дело.


Вернувшись домой, молодой мужчина не стал делить жизнь на «до» и «после». Было не до этого. После двухнедельного отпуска Валерий Ивлев приступил к работе, а возникающую время от времени боль в голове «тушил» порциями таблеток. О походах к врачам и полноценных обследованиях он задумался много позже – когда оставшаяся в организме радиация заявила о себе во всеуслышание.

- Мне кажется, сейчас все стали чересчур умными. Меня порой спрашивают: «Зачем ты туда поехал? Мог же отказаться!» Ребята, мы были другими. Надо, значит, надо. Вперед. Никто и не думал о том, что когда-то потом нас назовут героями, - рассуждает ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. – Я и по сей день не расставляю никаких акцентов. Уверен только в том, что люди делали важное дело. Работали самоотверженно. Сейчас я имею право так говорить, потому за умалчиванием, на мой взгляд, стоит ложная скромность. А она никому не нужна. Многих из тех ребят уже нет в живых, поэтому теперь у нас остается всего две задачи – сохранять здоровье и помнить. К примеру, в Калаче мы сделали хорошую аллею памяти. Моя супруга вырастила на подоконнике ростки ивы, два года они сидели в земле, а после мы их пересадили. Дав каждой имя тех, кого уже нет с нами.

Фото Валерия Ивлева и с сайта Госкаталог.РФ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.04.2026 08:01
Общество 26.04.2026 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2026 07:44
Общество 26.04.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2026 07:20
Общество 26.04.2026 07:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2026 06:25
Общество 26.04.2026 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
26.04.2026 06:00
Общество 26.04.2026 06:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 21:30
Общество 25.04.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 19:46
Общество 25.04.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 18:44
Общество 25.04.2026 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 18:06
Общество 25.04.2026 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 17:35
Общество 25.04.2026 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 16:38
Общество 25.04.2026 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 15:00
Общество 25.04.2026 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 10:19
Общество 25.04.2026 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 09:52
Общество 25.04.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.04.2026 09:28
Общество 25.04.2026 09:28
Комментарии

0
Далее

