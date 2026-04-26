Автомобилисты сообщили о подорожании парковочного места в центре Волгограда у Главпочтамта с 40 до 60 рублей. На портале «Парковки Волгограда» это место, выделенное зеленым многоугольником, отображается как «Зона №902, ул. им. Гоголя».

Стоимость часа парковки здесь, действительно, составляет 60 рублей вместо привычных 40 рублей.





В Едином контактном центре городских парковок пояснили, что ошибки здесь никакой нет.

- Это не ошибка. Там могут парковаться только автобусы, либо электротранспорт на зарядку. Легковому транспорту там парковка запрещена, - пояснили сотрудники центра.

Напомним, что это место отведено для парковки туристических автобусов. Также здесь находится зарядная станция для электротранспорта.

На всех городских парковках в Волгограде действует единая цена - 40 рублей час для легкового автотранспорта. Для других категорий транспортных средств, как сообщалось ранее, варьируется от 20 до 120 рублей в час.

Совсем могут не оплачивать парковку ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей. Бесплатной будет парковка и для владельцев электромобилей.

Фото из архива V102.RU

