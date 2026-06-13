



В Волгограде «Концессиях» восстановили 14,5 тысячи квадратных метров асфальта весной. Работы велись более чем на 500 объектах во всех районах города.

Как отмечают в компании, для длительной эксплуатации дорожного покрытия его укладывают в соответствии с технологией – на уплотненную основу из песка и щебня. Похожим образом восстанавливают и тротуарную плитку в местах, где она была ранее.

В настоящее время в городе активно ведутся гидравлические испытания сетей. После работ на сетях все территории будут приведены в порядок в соответствии с графиком.