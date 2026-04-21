



21 апреля в Волгоградской области прошли масштабные антитеррористические учения. На этот раз противодействие терроризму отработали работники 27 детских оздоровительных лагерей.

- Тренировки прошли согласно специальной легенде. Участники тренировки оперативно выявили угрозу, передали данные в МЧС и Росгвардию и организовали эвакуацию. Для детских лагерей Волгоградской области такие тренировки — обязательный этап подготовки к летней кампании, - сообщили в облкомобразования.

По данным специалистов, учения позволили администрациям учреждений проверить исполнение обязательных алгоритмов и дополнительно провести занятия с педагогами.

Отметим, в 2026 году в регионе должны открыться 685 площадок для детского отдыха. Основная масса – пришкольные лагеря дневного пребывания, а также 29 оздоровительных и 8 палаточных лагерей. Как ожидается, отдохнуть в них смогут более 122 тыс. ребят.

