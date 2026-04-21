



В волгоградском отделении Соцфонда РФ напомнили участникам СВО и членам их семей о перечне льгот и выплат, положенных этим категориям населения.

Реабилитация

Ветераны могут проходить санаторно-курортное лечение в 12 центрах реабилитации СФР по всей стране. Здесь доступны несколько профилей лечения и восстановления, в т.ч., с использованием высокотехнологичного оборудования.

При этом государство компенсирует расходы на проезд до центра и обратно практически на любом виде транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.

Также защитники Отечества обеспечиваются техническими средствами реабилитации, в т.ч. с помощью электронных сертификатов.

Пенсии

Период участия в спецоперации засчитывается в пенсионный стаж в удвоенном размере.

Выплаты

Принимавшим участие в СВО жителям Волгоградской области положены ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и ежемесячная денежная компенсация по военной травме,

Льготы семьям

Семьи участников СВО также могут рассчитывать на материальную поддержку. Так, они имеют право на единое пособие без учета доходов мобилизованного военнослужащего, единовременную выплату беременной жене мобилизованного, ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного и другие меры поддержки.

Важно, что ключевые выплаты назначаются автоматически.



