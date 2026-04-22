В центре Волгограда достраивается многопрофильный медцентр ВолгГМУ





В круглосуточном стационаре на улице Советская в Волгограде будет располагаться Центр инновационных методов лечения суставов и позвоночника, в котором предполагается оказывать помощь по 3 профилям. Планируется открытие современного операционного блока с четырьмя операционными. Кроме того, на базе многопрофильного центра будет функционировать современный, оснащенный оборудованием экспертного класса диагностический центр. Накануне стройку проинспектировал ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, сообщили в медвузе. Готовность объекта составляет уже 90%.

В поликлинике медицинские услуги по лечению и диагностике пациентов будут оказывать по 16 профилям, таким как аллергология и иммунология, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, пульмонология, неврология и многим другим. Также на базе поликлиники планируется открыть Центр по диагностике и лечению эпилепсии и Центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами, добавили в медуниверситете.





