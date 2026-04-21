Сухой закон введут на День Победы под Волгоградом





Во Фролово Волгоградской области на сутки введут запрет продажи алкогольной продукции. Местные власти решили таким образом повысить общественную безопасность, проредив ряды гуляк 9 мая, во время празднования Дня Победы. Соответствующее постановление мэрии проходит финальный этап согласований.

- Особенно заметно пагубное влияние чрезмерного потребления алкогольной продукции населением во время массовых мероприятий, что негативно отражается на общественной безопасности в целом. Скопление большого числа граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, особенно молодежи, часто проявляется массовыми беспорядками, сопровождается агрессивными действиями в отношении окружающих граждан, - говорится в пояснительной записке к документу.

Под запрет попадают водка, коньяк, виноградная водка, бренди, вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре и медовуха.

Ограничения будут действовать: на ул. Народная в границах ул. Южная и ул. Комсомольская, ул. Спартаковская в границах ул. Южная и ул. Пролетарская, ул. Пролетарская в границах ул. Спартаковская и ул. Ленинградская, ул. Ленинградская в границах ул. Пролетарская и ул. Народная, ул. Комсомольская в границах ул. Народная и ул. Спартаковская, ул. Революционная в границах ул. Народная и ул. Спартаковская, ул. Московская в границах ул. Народная и ул. Пролетарская, ул. Фроловская в границах ул. Народная и ул. Пролетарская, ул. Советская в границах ул. Спартаковская и ул. Московская, ул. Ленина в границах ул. Спартаковская и ул. Московская, ул. Свердлова в границах ул. Спартаковская и ул. Фроловская.

Отметим, при этом власти предусмотрели исключение из общих правил. При желании поднять градус, фроловчане смогут воспользоваться услугами ресторанов и кафе. Там алкоголь будут реализовывать в обычном режиме. Для контроля за соблюдением правил чиновники хотят обратиться в полицию с просьбой организовать в праздничный день масштабные рейды.