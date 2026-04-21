Главное

Актуально

Федеральные новости

 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play. Напомним, бета-версия...
Федеральные новости
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
Общество

Изображают ястреба и грозно «хихикают»: волгоградский фотограф показала «нерадивых матерей» кукушек

21.04.2026 18:32
0
21.04.2026 18:32


Кукушки, ставшие едва ли не олицетворением плохих и невнимательных матерей, участливо согласились попозировать волгоградскому фотографу-натуралисту Алине Урусовой. Посмотрите, как здорово они смотрятся в кадре. 

Птицы, без терзаний отдающие яйца с будущими птенцами пернатым «воспитателям», живут по четкому алгоритму. В их жизни нет никакой сумятицы и нелогичных решений – только лишь хитроумная стратегия, продуманная буквально до мелочей.

– Кукушка – гнездовой паразит, которая не вьет собственного жилища. Зачем строить свое, если можно подбросить яйцо другим видам? Такой логикой руководствуются эти птицы, – рассказывает биолог и фотограф Алина Урусова. – Кукушки знают более 300 видов «воспитателей». Но при этом каждая отдельная самка – узкий специалист, который подкидывает яйца только одному виду птиц. Для конспирации яйца кукушки имитируют форму и цвет яйца хозяина: голубые для обмана горихвосток, светлые с крапинкой – чтобы провести камышовок.


В схеме, призванной исключить любое недоразумение, немало жестокости. Так скажем мы, люди. В животном мире же главным правилом всех времен было и остается лишь одно – выжить. Вопреки всему.

Птицы умеют считать и, конечно, лишнее яйцо вызовет у них подозрение. Поэтому кукушка освобождает гнездо, выбрасывая из него одно яйцо птицы – хозяина, – продолжает фотограф, влюбленный в природу Волгоградской области. – Как кукушка понимает, к кому именно ей заявиться в гости? Все дело в импринтинге – запечатлении образа в раннем детстве. Только открыв глаза, кукушонок видит своих приемных родителей и навсегда запоминает их облик. Уже повзрослев, самка кукушки инстинктивно ищет гнезда тех птиц, образ которых остался в ее памяти.

Чтобы подобраться к чужому гнезду и при этом сохранить свое инкогнито, «нерадивая» мать тщательно маскируется. В этом ей, к слову, помогает сама природа.

– Форма тела, окрас и «тельняшка» из полосок на груди делают ее похожей на хищника, поэтому в прежние времена люди, пытавшиеся объяснить внезапное исчезновение улетевших на юг кукушек, думали, что осенью они превращаются в ястребов. На самом деле именно окрас помогает птице подобраться к гнезду. Завидев «ястреба», другие пернатые в страхе разлетаются в разные стороны, а кукушка пользуется моментом и откладывает яйцо. Для пущего эффекта она может даже «похихикать», подражая грозному крику ястреба.


Удивительно, но, выкармливая чужого птенца, его названная мама не замечает никакого подвоха. Птица с материнским инстинктом в разы сильнее инстинкта кукушки не смущается даже того, что крепнущий и набирающийся сил кукушонок превосходит ее по размерам.

– Птицы пытаются противостоять кукушкам: учатся распознавать обман – кто-то выбрасывает чужое яйцо, кто-то атакует незваную гостью. Но те в ответ совершенствуют маскировку и поведение. Эта эволюционная гонка – типичный пример принципа Черной Королевы. Жертва и паразит эволюционируют совместно: каждому из видов приходится «бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте», – добавляет Алина Урусова. – И пара слов в защиту кукушек. Несмотря на столь жестокое (на наш взгляд) поведение, эти птицы очень полезны. Они питаются насекомыми-вредителями, в том числе ядовитыми гусеницами, которых избегают все остальные обитатели леса. 

Фото Алины Урусовой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.04.2026 18:32
Общество 21.04.2026 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 17:47
Общество 21.04.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 17:33
Общество 21.04.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 16:14
Общество 21.04.2026 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 15:10
Общество 21.04.2026 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 14:42
Общество 21.04.2026 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.04.2026 14:17
Общество 21.04.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 11:59
Общество 21.04.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 11:07
Общество 21.04.2026 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 10:30
Общество 21.04.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 09:49
Общество 21.04.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 09:21
Общество 21.04.2026 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 08:56
Общество 21.04.2026 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 08:51
Общество 21.04.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.04.2026 08:25
Общество 21.04.2026 08:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

