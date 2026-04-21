Перебои в телерадиовещании ждут жителей Волгограда и области





До конца недели сразу в нескольких городах Волгоградской области возможны перебои в телерадиовещании.

Из-за профилактических работ, требующих отключения передающего оборудования, черный экран могут увидеть жители Волгограда, Урюпинска, Камышина, Фролово и Михайловки. Временные отключения с 20 по 26 апреля не исключены и в малых населенных пунктах региона.

- Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохой погоды, - отмечают в волгоградском филиале РТРС.

