Геомагитные удары нарушат спокойствие метеозависимых волгоградцев





Геомагнитные удары мощностью 4 балла рискуют сказаться на состоянии метеозависимых волгоградцев сегодня, 21 апреля.

- Геомагнитная обстановка стабилизировалась к концу выходных, хотя полностью воздействие корональной дыры будет снято только к середине недели, - рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По прогнозам специалистов, после утренней «взбучки» геомагнитная ситуация резко стабилизируется. Вторую половину дня горожане, остро реагирующие не только на магнитные бури, но даже на их отголоски и предвестники, проведут уже в полном спокойствии.

Сильные магнитные бури обрушились на Волгоградскую область в выходные. Из-за образовавшейся корональной дыры жители некоторых регионов страны стали свидетелями удивительных по своей красоте полярных сияний.