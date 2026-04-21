В Урюпинске простятся с участником СВО ефрейтором Максимом Бирюковым

Печальное известие о гибели на СВО местного жителя пришло в
Урюпинск Волгоградской области. В администрации городского округа сообщили о
гибели гвардии ефрейтора Максима Бирюкова.
Молодой человек родился и вырос в столице российской
провинции. Окончил городскую гимназию и Урюпинский агропромышленный техникум.
Похороны героя состоятся завтра, 22 апреля. Траурная
церемония пройдет в сквере Павших борцов после отпевания в Покровском храме.
Последний приют герой обретет на кладбище в хуторе Попов.
