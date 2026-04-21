



Сегодня, 21 апреля, волгоградцы встречают важный для православных праздник Радоницы. Как этот день проводили наши предки, почему именно на Радоницу принято ходить на кладбище и стоит ли приносить на могилки еду, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

История праздника

Радоницу наши предки отмечали еще до принятия христианства. Называя Радуницами богов- хранителей душ умерших, - славяне верили, что после окончания земной жизни человек отправлялся в далекий край Ирий, куда из всех живых могли попадать только птицы. Однако при равноденствиях и солнцестояниях покойный, по преданиям, мог выйти на «связь» со своими близкими. Дни поминовений также нередко связывались с окончанием полевых работ.

Радуницей называли неделю накануне прихода полноценной весны. Пытаясь задобрить духов, которые якобы могли принести на землю катаклизмы, славяне накрывали щедрые столы и приносили угощения к местам захоронения. Когда же Русь приняла православие, праздник приобрел новый смысл и новое звучание.

Значение праздника

Через девять дней после одного из важнейших для христиан праздника Пасхи в храмах встречают Радоницу. Разделив радость от Христова вокресения со всеми живыми, сегодня верующие делятся ею и со своими усопшими родственниками.





- В советские времена людям привили традицию ездить на кладбище на Пасху или Антипасху ( на Красную горку). К сожалению, некоторые горожане не понимают и сейчас, что Пасха – это праздник жизни, победы над смертью, и отмечать его нужно именно в храме, в кругу живых, - рассказывает иерей Евгений Гордеев. – А вот спустя девять дней, в день называемых некоторыми "Пасхи мертвых", мы поминаем своих ушедших родственников.

Что советуют делать в этот день?

В праздничный день верующим волгоградцам рекомендуют прийти в храм, помолиться об ушедших в иной мир людях, отслужить панихиду, а после этого отправиться на кладбище.

- На могилах близких нужно пропеть тропарь «Христос Воскресе», - продолжает священник. – Часто люди оставляют на местах захоронения куличи, яйца и другие продукты, считая, что предназначены они именно для умерших. На самом деле всю эту снедь кладут для живых. По старинной традиции люди, проходящие мимо захоронений и замечающие какое-то угощение, забирают его себе и молятся за ушедшего, поминают его добрым словом.

Для поминальной трапезы волгоградцы готовят не только куличи и пироги, но и кутью – рисовую кашу с изюмом и сухофруктами, сдобренный медом.

Чего нельзя делать в праздник?

На Радоницу волгоградцам, как, впрочем, и в любой другой день, не советуют впадать в уныние и сквернословить. Табу сегодня распространяется также на шумные застолья на кладбищах.





Отметим, что сразу несколько регионов России объявили сегодняшний день выходным. Без спешки сходить в храм и помянуть всех близких удастся жителям Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Пензенской и Саратовской областей. Праздник Радоницы сегодня решили отмечают также в Адыгее и Кабардино-Балкарии.

