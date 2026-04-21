Волгоградские сыры проверили на качество и безопасность

Несколько десятков видов сыров, которые производятся в Волгоградской области, проверили на качество и пищевую безопасность сотрудники специализированной испытательной лаборатории регионального филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

- В нашу лабораторию на исследование поступило 70 образцов сыра и было проведено более 1,6 тыс. исследований, – сообщила начальник отдела микробиологических исследований Наталья Гордеева.

По ее словам, изучались органолептические и микробиологические показатели, наличие токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов, остаточного количества ветеринарных лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков, амфениколов, аминогликозидов и хлорорганических соединений.

Все исследованные образцы успешно прошли проверку. Опасных и токсичных элементов в волгоградских сырах не обнаружено. Отмечается, про проверялась продукция не только крупных производителей, но и небольших сыроварен.

