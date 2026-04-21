Время загадывать желания: пик звездопада Лириды придется на 22 апреля





Вечером 22 апреля волгоградцы смогут понаблюдать за удивительным звездопадом Лириды. По словам ученых, каждый час по небу будут «скользить» около 20 звезд!

- Завтра в 23:00 по московскому времени на пик должен выйти звездопад Лириды – один из самых заметных метеорных потоков весны. По оценкам, на пике можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час, но это на идеальном небе вдали от города. К тому же, для этого придется непрерывно крутить головой, а в идеале еще и не моргать, - иронизируют в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. – Это вряд ли кому-то под силу, поэтому лучше все-таки выбрать из списка 2-3 главных желания – такое количество падающих звезд в спокойном режиме почти наверняка получится увидеть за полчаса или за час.

Романтичная ночь с падающими звездами не даст уснуть влюбленным в космос горожанам до самого утра.

- У Лирид обычно довольно редкий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы резко упадут, хотя и не исчезнут полностью, - предупреждают специалисты. – А если вы все-таки пропустите этот звездопад, то очередную возможность судьба предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток Аквариды. Дальше ничего особо интересного не будет почти три месяца, пока в середине августа не выйдут на максимум легендарный летний звездопад Персеиды – один из самых сильных в году, который очень приятно будет наблюдать теплой бархатной августовской ночью. Если, конечно, повезет с погодой.



