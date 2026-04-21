Куда обращаться, если вас укусила собака: инструкция ИА «Высота 102»





После укуса бездомной собаки многие волгоградцы буквально замирают от неожиданности. Что делать в первую очередь? Как «обезоружить» своего клыкастого обидчика? Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали алгоритм действий, который ( мы все же очень на это надеемся) понадобится вам только в качестве памятки «на всякий случай».

Если бездомная собака не отпустила вас с миром и показала острые клыки, постарайтесь запомнить ее приметы, а в идеале - сделать фото. Это потребуется для дальнейшего обращения в службу отлова.

Отдышавшись и придя в себя, без промедлений обращайтесь в ближайший травмпункт. После обработки раны и уколов от бешенства и столбняка, не забудьте взять выписку.

После того, как все самое страшное осталось позади, обратитесь в службу отлова собак МБУ «Северное». Для оформления заявки ее специалисты попросят не только справку из поликлиники или больницы, но и заявление на имя руководителя организации. В обращении следует указать свои личные данные, адрес и контактный номер телефона. В «теле» заявления необходимо попросить об оперативном отлове напавшей на вас собаки, указать место встречи с ней и максимально точно указать все ее приметы. В конце обращения сотрудники организации просят также добавить фразу: «При отлове буду присутствовать лично. Животное опознать смогу».

Заявление и копию справки укушенных дворнягой горожан принимают по электронной почте otlov34@yandex.ru. После получения всех документов специалисты службы обещают связаться с пострадавшим для уточнения времени выезда.

В выходные корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали об агрессивной собаке, уже не раз преграждавшей путь жителям домов по улице 95-й Гвардейской в Тракторозаводском районе. Обращавшиеся в травмпункт волгоградцы заявляют, что их обидчицу знают даже врачи – о животном с похожими приметами им сообщали и другие пациенты.

