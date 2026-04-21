6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Двое саратовцев пополнили российский список террористов
Росфинмониторинг включил двоих жителей Саратовской области в перечень террористов и экстремистов. Как сообщает ИА «СарИнформ», в обновленном списке фигурируют 47-летний Руслан Джабраилов и 18-летний Александр Субботин.   – Джабраилов –...
 Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.  Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор...
Куда обращаться, если вас укусила собака: инструкция ИА «Высота 102»

Общество 21.04.2026 06:12
После укуса бездомной собаки многие волгоградцы буквально замирают от неожиданности. Что делать в первую очередь? Как «обезоружить» своего клыкастого обидчика?  Корреспонденты ИА «Высота 102» собрали алгоритм действий, который ( мы все же очень на это надеемся) понадобится вам только в качестве памятки «на всякий случай».

Если бездомная собака не отпустила вас с миром и показала острые клыки, постарайтесь запомнить ее приметы, а в идеале - сделать фото. Это потребуется для дальнейшего обращения в службу отлова.

Отдышавшись и придя в себя, без промедлений обращайтесь в ближайший травмпункт. После обработки раны и уколов от бешенства и столбняка, не забудьте взять выписку.

После того, как все самое страшное осталось позади, обратитесь в службу отлова собак МБУ «Северное». Для оформления заявки ее специалисты попросят не только справку из поликлиники или больницы, но и заявление на имя руководителя организации. В обращении следует указать свои личные данные, адрес и контактный номер телефона. В «теле» заявления необходимо попросить об оперативном отлове напавшей на вас собаки, указать место встречи с ней и максимально точно указать все ее приметы. В конце обращения сотрудники организации просят также добавить фразу: «При отлове буду присутствовать лично. Животное опознать смогу».

Заявление и копию справки укушенных дворнягой горожан принимают по электронной почте otlov34@yandex.ru. После получения всех документов специалисты службы обещают связаться с пострадавшим для уточнения времени выезда.

В выходные корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали об агрессивной собаке, уже не раз преграждавшей путь жителям домов по улице 95-й Гвардейской в Тракторозаводском районе. Обращавшиеся в травмпункт волгоградцы заявляют, что их обидчицу знают даже врачи – о животном с похожими приметами им сообщали и другие пациенты. 

Фото сгенерировано с помощью ИИ

07:33
Действовавший почти 8 часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
В Волгоградской области уничтожили украинские дроныСмотреть фотографии
07:07
Волгоградцы встречают Радоницу: почему в этот день принято ездить на кладбище, и чего нельзя делать на праздник?Смотреть фотографии
06:41
Уже по 26: пик мощных сбросов начался на Волжской ГЭССмотреть фотографии
06:27
Специалисты Росавиации вернули в строй волгоградский аэропортСмотреть фотографии
06:12
Куда обращаться, если вас укусила собака: инструкция ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
01:17
В Волгограде из-за угрозы налета БПЛА приостановили работу аэропортаСмотреть фотографии
22:13
Беспилотную опасность второй раз объявили в Волгоградской области 20 апреляСмотреть фотографии
21:23
2,5 тысячи посетителей увидели летнюю цветочную феерию под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:29
Болельщиков «Ротора» 22 апреля бесплатно развезут две электричкиСмотреть фотографии
19:58
«Пока бурчу – живу»: волжский священник с «бурчалками» о жизни и душе стал популярным блогеромСмотреть фотографии
19:27
Цены на шашлыки перед майскими проконтролируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:03
Назначена судейская бригада на ключевой матч тура «Ротор» – «Родина»Смотреть фотографии
18:05
Двое саратовцев пополнили российский список террористовСмотреть фотографии
17:54
С волгоградца взыскали 5 тысяч за фото торта со «Смешариком»Смотреть фотографии
16:35
В Волгоград прибыли эндокринологи Минздрава для обследования диабетиковСмотреть фотографии
16:30
Три дня без горячей воды проживут жители ВолжскогоСмотреть фотографии
15:38
«Через день-два их выбросят в мусорку»: волгоградцы охапками срывают в степях краснокнижные тюльпаныСмотреть фотографии
14:55
МЧС: новая волна ночных заморозков надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:39
Выплаты к 9 мая получат более 6,5 тысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде выступление Олега Газманова перенесли в более скромный по размерам залСмотреть фотографии
14:28
Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношенийСмотреть фотографии
13:57
Экс-чиновнице облкомстроя Куликовой дали 7 лет за махинации с жильем для сиротСмотреть фотографии
13:29
Искусство торга: как предложить цену, на которую согласится водительСмотреть фотографии
13:18
Режиссер Бортко поддержал возвращение имени Сталина ВолгоградуСмотреть фотографии
12:49
Волгоградский краевед показал царицинскую стену-брандмауэр 19 векаСмотреть фотографии
12:34
РИА Рейтинг: жители Волгоградской области задолжали банкам треть миллиарда по кредитамСмотреть фотографии
12:27
6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах на взносы по договорам НПОСмотреть фотографии
12:13
Бочаров: в пойме и на Дону расчистят 116 км рек и ериковСмотреть фотографии
 