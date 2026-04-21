



Мало кто из нас задумывается, сколько «живого» обитает на нашей коже – бактерии, полезные и не очень, грибы и россыпь вирусов. Почему весной и летом их количество возрастает в разы? Стоит ли избавляться от них, натирая лицо до скрипа? Или для чистоты кожи достаточно лишь регулярного умывания водой? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у врача-дерматолога Марины Шишкиной.

- Отдельным пластом на нашей коже живет еще одна своеобразная оболочка, выполняющая роль иммунного органа. Микрофлора включает в себя комплекс из бактерий, грибов, вирусов, и в большинстве случаев все они находятся в состоянии равновесия, - рассказывает специалист. – Основную группу бактерий составляют стафилококки, в частности эпидермальный стафилококк, который является представителем нормальной микрофлоры, и сдерживает размножение стафилококка золотистого, также присутствующего на поверхности кожи, но в меньшем количестве. Кроме тех или иных вирусов, на коже живет огромное количество грибов – дрожжевых и дрожжеподобных.

Почему весной и летом состояние кожи значительно ухудшается?

Если зимой многие волгоградцы на время забывают о проблемах с кожей, то с приходом тепла вновь хватаются за тональные крема и прочие средства «маскировки».

- Конечно, для каждого микроорганизма есть оптимальная температура, влажность и ph. Поэтому в холодное время года деятельность бактерий и их размножение значительно сокращается. В жаркий же период – наоборот, - отмечает врач Клиники семейной медицины ВолгГМУ. – Губительными для них мы называем температуру выше 60 градусов и ниже нуля. А вот летние отметки для них очень даже приемлемы.

Как правильно очищать кожу, чтобы лицо не покрылось прыщами?

Казалось бы, вопрос элементарный. Чего-чего, а умываться «мылом, мылом без конца» нас учили еще в детстве. Однако, по словам волгоградского дерматолога, именно мыло способно превратить здоровую кожу в пересохшую пустыню.

- Вариант умывания с мылом не подходит никому, особенно пациентам с чувствительной, сухой и реактивной кожей, так как содержит большое количество щелочных компонентов, которые подтачивают эпидермальный барьер и постепенно его разрушает, - настаивает Марина Шишкина. – В некоторых случаях это стимулирует синтез кожного сала, делая кожу жирной, но при этом обезвоженной, что в свою очередь усугубляет все кожные заболевания. Пересушивая кожу, мы делаем ее очень чувствительной и остро реагирующей на изменения факторов внешней среды и на различные косметические средства. В конце концов пациенты сталкиваются с покраснением, шелушением, жжением и развитием отечности.

А если просто водой?

Во время утренних процедур волгоградцы с нормальной кожей лица вполне могут обойтись одной лишь водой. Но вот вечером качественно умыться, смыв слой кожного сала, осевшей пыли и грязи так просто уже не получится.

- Вечером нам все-таки необходимы мягкие очищающие средства без сульфатов, спирта и агрессивных поверхностных активных веществ. Лучше сделать упор в сторону мягких павов. А вот агрессивное мытье с использованием щеток и мочалок на ежедневной основе следует, напротив, убрать из своего домашнего ухода, - советует врач-дерматолог. – Для того, чтобы ваша кожа чувствовала себя комфортно, вода не должна быть сильно горячей. После умывания я советую использовать увлажняющие липидовосполняющие средства, которые содержат пребиотики и пробиотики, восстанавливающие структуру кожи и микрофлору на поверхности кожи.

Фото сгенерировано с помощью ИИ