Аэропорт в Волгограде входит в график после отмены плана «Ковёр»

Росавиация в 05:54 мск 8 июня сняла ограничения на примем и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью в целях безопасности.

Согласно данным справочной аэропорта, на данный момент задерживается один рейс из Москвы. Вместо 09:10 мск самолет авиакомпании «Победа» из Шереметьево ожидают в 10:35 мск. Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 июня всю ночь – до 05:46 мск.





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