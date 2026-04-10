Силы ПВО утром сбили еще 9 дронов ВСУ над Волгоградской областью

Утром 10 апреля в Волгоградской области, которая подверглась террористической атаке ВСУ, было уничтожено еще 9 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Еще 6 вражеских беспилотников сбиты в соседней Ростовской области.

Напомним, что минувшей ночью над Волгоградской областью были сбиты 57 беспилотников. Таким образом, общее количество БПЛА, которые ликвидировали в регионе ночью и утром достигло 66.

В результате БПЛА-атаки, которая велась и по жилым домам, погиб один человек в дачном массиве Волжского. Повреждены 13 частных домов, линия ЛЭП и газопровод в Суровикинском районе, в Светлоярском загорелась ёмкость с нефтепродуктами.





