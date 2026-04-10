В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживаются семь авиарейсов





В Волгограде на фоне массированного удара ВСУ и ограничений Росавиации на использование воздушного пространства региона гражданской авиацией произошёл сбой в расписании аэропорта. На 8:00 перенесены прилёт и вылет семи рейсов.

С 9:20 на 11:20 отложен прилёт международного рейса № FV 6946 авиакомпании «Россия» из Еревана. Также с 9:30 и 9:40 на 11:30 отложено прибытие в Волгоград московских рейсов № SU 1180 «Аэрофлота» и № DP 6965 «Победы».

Соответственно, смещён вылет этих самолётов и в обратном направлении. Рейс № DP 6966 «Победы» теперь должен отправиться в Москву в 11:45, а рейс № SU 1181 «Аэрофлота» в 12:30.

Также откладывается вылет из воздушной гавани двух самолётов в Санкт-Петербург. Рейс FV 6116 авиаперевозчика «Россия», а также рейс № SU 6116 «Аэрофлота» покинут Волгоград с часовой задержкой в 12:20.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на территории Волгоградской области с 21:47 9 апреля действует беспилотная опасность. Также около полуночи Росавиация закрыла воздушное пространство региона для использования гражданской авиацией. Ограничения действуют до сих пор. Под утро губернатор Андрей Бочаров сообщил о массированном налёте украинских БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Пострадали жилые дома. По данным Минобороны, за ночь дежурными расчётами ПВО над регионом уничтожены 57 беспилотников.

