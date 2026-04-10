В Волгоградской области отменена трёхчасовая ракетная опасность





10 апреля в Волгоградской области отменена действовавшая три часа ракетная опасность. Информацию об этом жителям и гостям региона в 05:08 начало рассылать МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение для мобильных телефонов. Режим ранее был введён в 01:47.

При этом в регионе до сих пор сохраняется угроза атаки беспилотников.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 9 на 10 апреля Волгоградская область подверглась массированному удару беспилотников ВСУ. Атака на энергообъекты отражается дежурными расчётами ПВО. Обломками повреждены жилые дома в Суровикино. Также зафиксировано падение фрагментов смертоносных устройств в Красноармейском районе Волгограда.

