



В Астрахани завершился групповой этап первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. В группе А местная команда убедительно обыграла соперников из Волгограда со счётом 16:3.

Игра прошла с явным преимуществом хозяев бассейна. С первых минут СШОР Астрахани захватила инициативу, продемонстрировав слаженную командную игру и высокую скорость атак. Волгоградцы не смогли найти противоядие против плотной обороны соперника и не сумели забить ни одного мяча – 5:0.

Во втором периоде гости смогли немного перестроиться и организовали пару результативных атак – отличились Артём Чуксин и Илхам Асадов. Однако астраханцы ответили тремя голами, сохранив значительное преимущество в счёте.

В третьей четверти хозяева продолжили наращивать отрыв. Несмотря на попытки коллектива из Волгограда усилить давление, астраханская команда действовала уверенно и реализовала несколько опасных моментов, в итоге – 4:1 в пользу Астрахани.

Заключительный период прошёл под диктовку СШОР Астраханской области. Они не позволили сопернику забить и довели матч до крупной победы, забив ещё четыре мяча. Итоговый счёт – 16:3 в пользу хозяев.