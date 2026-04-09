В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Первенство России по водному поло среди юниоров: в четвертьфинале встретятся Волгоград и Москва

Спорт 09.04.2026 18:49
В Астрахани завершился групповой этап первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. В группе А местная команда убедительно обыграла соперников из Волгограда со счётом 16:3.

Игра прошла с явным преимуществом хозяев бассейна. С первых минут СШОР Астрахани захватила инициативу, продемонстрировав слаженную командную игру и высокую скорость атак. Волгоградцы не смогли найти противоядие против плотной обороны соперника и не сумели забить ни одного мяча – 5:0.

Во втором периоде гости смогли немного перестроиться и организовали пару результативных атак – отличились Артём Чуксин и Илхам Асадов. Однако астраханцы ответили тремя голами, сохранив значительное преимущество в счёте.

В третьей четверти хозяева продолжили наращивать отрыв. Несмотря на попытки коллектива из Волгограда усилить давление, астраханская команда действовала уверенно и реализовала несколько опасных моментов, в итоге – 4:1 в пользу Астрахани.

Заключительный период прошёл под диктовку СШОР Астраханской области. Они не позволили сопернику забить и довели матч до крупной победы, забив ещё четыре мяча. Итоговый счёт – 16:3 в пользу хозяев.

СШОР Астраханской области – Волгоградская область – 16:3 (5:0, 3:2, 4:1, 4:0).
8 апреля. Первенство России среди юниоров до 21 лет. Группа А, матч 5. Астрахань. Бассейн СЗК «Звёздный».
Судьи: Алексей Солодов (Нижний Новгород), Аркадий Воеводин (Москва).
СШОР Астраханской области: Полищук – Мухаметшин, Низьев (2), Жолобов, Насанбаев (2), Монахов, Крылов (1) – Курбатов (2), Лобур (1), Солдатов (2), Фролов (2), Яхтин (1), Чугунов (3), Ерицян.
Волгоградская область: Андрей Стрельцов – Малахов, Асадов (1), Кожевников, Сергеев, Капустин, Элизбарян – Лутошкин, Семашкин (1), Федоров, Чуксин (1), Антонов, Медведев, Арсений Стрельцов.
Выигранные спринты: 3 – 1.
5-метровые/голы: 5/4 – 0/0.
Удаления: 7 – 9.

В четвертьфинале волгоградцы встречаются с победителем группы Б – сборной командой Москвы.

Александр Веселовский

Спорт 09.04.2026 18:49
