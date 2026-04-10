Дачник погиб после ночного налёта БПЛА на Волгоградскую область





Утром 10 апреля появились подробности террористического налёта БПЛА на Волгоградскую область. По информации губернатора Андрея Бочарова, в результате атаки оказались повреждены 13 частных домов, линия ЛЭП и газопровод в Суровикинском районе, в Светлоярском загорелась ёмкость с нефтепродуктами, а в Волжском скончался мужчина на территории дачного массива.

- По уточненной информации, в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г. Волжский. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара. В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы, — подчёркивается в сообщении главы региона.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 57 беспилотников ВСУ. На протяжении всей ночи и по настоящее время в регионе действует беспилотная опасность. Кроме того, несколько часов назад была отменена угроза ракетного нападения. На фоне террористической атаки в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправления судов.