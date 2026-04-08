Молодёжка Санкт-Петербурга переиграла команду Волгоградской области





В бассейне СЗК «Звёздный» прошёл очередной матч первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. В рамках группового этапа встретились молодёжная сборная Санкт‑Петербурга и команда Волгоградской области. Итоговый счёт встречи – 21:8 в пользу петербуржцев.

Матч начался неожиданно для фаворитов: волгоградцы с первых минут задали высокий темп игры. Отличился Сергей Малахов, дважды поразивший ворота соперника – счёт стал 2:0 в пользу Волгоградской области.

Однако команда из Санкт‑Петербурга быстро отреагировала и выровняла игру. К середине первой четверти петербуржцы сравняли счёт (3:3), а под её конец вышли вперёд, эффективно использовав численное преимущество после удалений у команды Волгограда. Первая четверть завершилась со счётом 5:3 в их пользу.

В начале второго периода волжане усилиями Матвея Элизбаряна смогли сравнять счёт (6:6), но спортсмены из северной столицы удержали инициативу и продолжили наращивать преимущество. К большому перерыву счёт стал 10:6 в их пользу.

Третья четверть стала свидетельством возросшего давления со стороны сборной Санкт‑Петербурга – они выиграли отрезок со счётом 4:1.

Решающим стал заключительный период. Молодёжная сборная Северной Пальмиры продемонстрировала блестящую командную игру: игроки забили 7 голов, пропустив лишь один. Итог четвёртой четверти – 7:1 – окончательно закрепил успех петербуржцев.

Таким образом, волгоградцы, ведя в счёте (2:0), не удержали преимущества. Сборная Санкт‑Петербурга перехватила инициативу, особенно усилив давление в заключительных периодах, и одержала победу со счётом 21:8.