Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Федеральные новости
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Спорт

Молодёжка Санкт-Петербурга переиграла команду Волгоградской области

0
В бассейне СЗК «Звёздный» прошёл очередной матч первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. В рамках группового этапа встретились молодёжная сборная Санкт‑Петербурга и команда Волгоградской области. Итоговый счёт встречи – 21:8 в пользу петербуржцев.

Матч начался неожиданно для фаворитов: волгоградцы с первых минут задали высокий темп игры. Отличился Сергей Малахов, дважды поразивший ворота соперника – счёт стал 2:0 в пользу Волгоградской области.

Однако команда из Санкт‑Петербурга быстро отреагировала и выровняла игру. К середине первой четверти петербуржцы сравняли счёт (3:3), а под её конец вышли вперёд, эффективно использовав численное преимущество после удалений у команды Волгограда. Первая четверть завершилась со счётом 5:3 в их пользу.

В начале второго периода волжане усилиями Матвея Элизбаряна смогли сравнять счёт (6:6), но спортсмены из северной столицы удержали инициативу и продолжили наращивать преимущество. К большому перерыву счёт стал 10:6 в их пользу.

Третья четверть стала свидетельством возросшего давления со стороны сборной Санкт‑Петербурга – они выиграли отрезок со счётом 4:1.

Решающим стал заключительный период. Молодёжная сборная Северной Пальмиры продемонстрировала блестящую командную игру: игроки забили 7 голов, пропустив лишь один. Итог четвёртой четверти – 7:1 – окончательно закрепил успех петербуржцев.

Таким образом, волгоградцы, ведя в счёте (2:0), не удержали преимущества. Сборная Санкт‑Петербурга перехватила инициативу, особенно усилив давление в заключительных периодах, и одержала победу со счётом 21:8.

Молодежная сборная Санкт-Петербурга – Волгоградская область – 21:8 (5:3, 5:3, 4:1, 7:1).
7 апреля. Первенство России среди юниоров до 21 лет. Группа А, матч 3. Астрахань. Бассейн СЗК «Звёздный».
Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Аркадий Воеводин (Москва).
Молодежная сборная Санкт-Петербурга: Уланов – Мерсиков (4), Цыб (2), Чистяков (2), Сизенок (1), Житников, Бабарыко (3) – Соловьев, Никитин (3), Вовк (4), Чернышев (2), Шебаршев, Поташкин, Кислов.
Волгоградская область: Андрей Стрельцов – Малахов (2), Асадов, Кожевников, Сергеев, Капустин, Элизбарян (3) – Лутошкин, Семашкин (1), Федоров, Чуксин, Антонов, Медведев, Арсений Стрельцов (2).
Выигранные спринты: 0 – 4.
5-метровые/голы: 1/1 – 1/0.
Удаления: 10 – 11.

Теперь волгоградцам предстоит непростой матч против лидеров чемпионата – команды Астраханской области.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.04.2026 13:32
Спорт 08.04.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.04.2026 12:20
Спорт 08.04.2026 12:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2026 18:09
Спорт 07.04.2026 18:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2026 07:25
Спорт 07.04.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2026 13:08
Спорт 06.04.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 23:13
Спорт 05.04.2026 23:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 19:12
Спорт 05.04.2026 19:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 18:35
Спорт 05.04.2026 18:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2026 10:03
Спорт 05.04.2026 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 21:13
Спорт 04.04.2026 21:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2026 19:22
Спорт 04.04.2026 19:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2026 14:47
Спорт 03.04.2026 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 14:34
Спорт 02.04.2026 14:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 12:35
Спорт 02.04.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2026 08:39
Спорт 02.04.2026 08:39
Комментарии

0
Далее

