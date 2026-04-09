В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное...
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Лига PARI определила бригаду арбитров на матч «Ротор» – «Сокол»

09.04.2026 14:44
В преддверии 28‑го тура чемпионата России стали известны назначения судей на поединок между волгоградским «Ротором» и саратовским «Соколом». Матч пройдёт 12 апреля на «Волгоград Арене» в 17:00. Болельщиков приглашают поддержать свои команды на стадионе.

Организаторы турнира утвердили следующую команду арбитров:

Главный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны). Опытный рефери, регулярно привлекаемый к матчам Первой лиги. В текущем сезоне он провёл десять матчей, показав в общей сложности восемь жёлтых карточек (в среднем 0,8 за игру).

Первый ассистент – Денис Мирошник (Ставрополь). Ассистент с многолетним стажем работы на профессиональном уровне. Специализируется на фиксации офсайдов и контроле фланговых атак.

Второй ассистент – Виктор Медведев (Москва). Один из наиболее опытных линейных судей лиги. Отвечает за контроль второй бровки и поддержку главного арбитра в спорных эпизодах.

Резервный судья – Владимир Шамара (Ростов‑на‑Дону). Будет готов выйти на поле в случае необходимости замены главного арбитра. Также контролирует соблюдение регламента у боковой линии.

За объективность и соблюдение регламента на матче будут отвечать:

Инспектор матча – Николай Левников (Сочи). Опытный специалист с опытом работы на матчах высшего дивизиона. После игры проведёт оценку работы судейской бригады и подготовит отчёт для лиги.

Делегат матча – Сергей Гуторенко (Зарайск). Ответственный за организационные аспекты проведения игры: подготовку стадиона, взаимодействие команд и соблюдение всех процедур до, во время и после матча.

Александр Веселовский

Спорт 09.04.2026 14:44
12:30
В Волгограде ветеран СВО Игорь Воробьев заявился на праймериз «ЕР»Смотреть фотографии
12:01
Ростовщиков: шестерых волгоградских бойцов освободили из пленаСмотреть фотографии
11:44
Лига PARI определила бригаду арбитров на матч «Ротор» – «Сокол»Смотреть фотографии
11:42
Волгоградские микрозаймы едва не повесили на волгоградку «чужой» долг. Но у них не получилосьСмотреть фотографии
11:21
В Волгоград прибыл министр юстиции РФ Константин ЧуйченкоСмотреть фотографии
10:55
Волгоградцам предлагают выбрать имена для пятерки спасенных из жутких условий львовСмотреть фотографии
10:48
МЧС предупреждает волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
10:39
«Это удар по женщинам»: волгоградки возмутились закрытием гинекологии больницы №16Смотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Капремонт дома на Ангарском в Волгограде отложили из-за «липовых» актовСмотреть фотографии
10:24
Волгоградцам майские пенсии и детские пособия выдадут раньше срокаСмотреть фотографии
10:04
Главой Фроловского района Волгоградской области избран Александр МатушкинСмотреть фотографии
09:58
В оранжерее Волжского раньше времени наступило лето: открывается новая выставкаСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде 14-летний школьник выстрелил в гулявшего рядом ребенкаСмотреть фотографии
09:05
Детское питание в Волгоградской области подорожало на 9% за неделюСмотреть фотографии
08:50
«Стало стыдно перед лесом»: волгоградские грибники показали растущие под ногами свалкиСмотреть фотографии
07:56
18-летний на тонированной «Ладе» насмерть сбил женщину в ЖирновскеСмотреть фотографии
07:55
Узкую дорогу на улице Ангарской расширяют до четырех полос: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
07:28
Волгоградцам назвали новую причину отказа от лесных прогулокСмотреть фотографии
07:23
В женском монастыре поделились старинным рецептом кулича. Повторить его получится даже у новичковСмотреть фотографии
07:18
Одновременно с вводом платных парковок в Волгограде власти Энгельса строят бесплатныеСмотреть фотографии
06:45
Волжанам предложили написать замечания по поводу платных парковокСмотреть фотографии
06:15
Пять московских рейсов задерживаются в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:53
«Просто ужас ужасный»: в Волгоградской области жители просят убрать «прикол» на дороге между районамиСмотреть фотографииCмотреть видео
05:48
Суд признал право отца погибшего на СВО волгоградца без прописки на выплатыСмотреть фотографии
05:19
В Волгограде накануне Пасхи традиционно подорожали яйцаСмотреть фотографии
05:15
Грозовой шторм накроет Волгоградскую область 9 апреляСмотреть фотографии
04:55
«После этого приходится ставить виниры»: стоматолог заявила об опасности домашнего отбеливания зубовСмотреть фотографии
04:40
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
04:27
В Волгоградской области составят список растений, подлежащих тотальному уничтожению из-за рисков для природыСмотреть фотографии
04:08
Волгоградский аэропорт открыли после 8-часовых ограниченийСмотреть фотографии
 