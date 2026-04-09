Лига PARI определила бригаду арбитров на матч «Ротор» – «Сокол»





В преддверии 28‑го тура чемпионата России стали известны назначения судей на поединок между волгоградским «Ротором» и саратовским «Соколом». Матч пройдёт 12 апреля на «Волгоград Арене» в 17:00. Болельщиков приглашают поддержать свои команды на стадионе.

Организаторы турнира утвердили следующую команду арбитров:

Главный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны). Опытный рефери, регулярно привлекаемый к матчам Первой лиги. В текущем сезоне он провёл десять матчей, показав в общей сложности восемь жёлтых карточек (в среднем 0,8 за игру).

Первый ассистент – Денис Мирошник (Ставрополь). Ассистент с многолетним стажем работы на профессиональном уровне. Специализируется на фиксации офсайдов и контроле фланговых атак.

Второй ассистент – Виктор Медведев (Москва). Один из наиболее опытных линейных судей лиги. Отвечает за контроль второй бровки и поддержку главного арбитра в спорных эпизодах.

Резервный судья – Владимир Шамара (Ростов‑на‑Дону). Будет готов выйти на поле в случае необходимости замены главного арбитра. Также контролирует соблюдение регламента у боковой линии.

За объективность и соблюдение регламента на матче будут отвечать:

Инспектор матча – Николай Левников (Сочи). Опытный специалист с опытом работы на матчах высшего дивизиона. После игры проведёт оценку работы судейской бригады и подготовит отчёт для лиги.

Делегат матча – Сергей Гуторенко (Зарайск). Ответственный за организационные аспекты проведения игры: подготовку стадиона, взаимодействие команд и соблюдение всех процедур до, во время и после матча.

Александр Веселовский