Минобороны: в Волгоградской области за ночь сбиты 57 БПЛА





В Минобороны рассказали подробности об отражении ночной атаки БПЛА на Волгоградскую область. По данным военного ведомства, налёт отражён подразделениями.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в Волгоградской области перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе.

Помимо волгоградского региона атакованы были ещё четыре субъекта. В Ростовской области сбиты 48 БПЛА, в Белгородской – 35, по 1 в Калмыкии и Тамбовской области. Ещё 9 дронов ликвидированы в воздушном пространстве над территорией Каспийского моря.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля Волгоградская область подверглась налёту беспилотников ВСУ. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков пострадали жилые дома.

Фото: из архива Минобороны