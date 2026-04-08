



Волгоградский «Ротор» ярко проявил себя в 27‑м туре Первой лиги: сразу три игрока команды – Артём Симонян, Николай Покидышев и Вячеслав Бардыбахин – вошли в символические сборные тура по версиям разных экспертов. А болельщики клуба были признаны лучшим «12‑м игроком».

При рекордной посещаемости в 18 067 зрителей «Ротор» провёл один из важных матчей сезона: на «Волгоград Арене» команда принимала «Нефтехимик» и одержала уверенную победу со счётом 3:1. Эта виктория стала первой волевой для «Ротора» с 2023 года и продемонстрировала боевой дух и сплочённость коллектива.

Артём Симонян сыграл заметную роль в успехе команды: на 24-й минуте разогнал атаку, в которой сравнял счёт, повлияв на ход игры. Его выступление было отмечено попаданием в символическую сборную 27‑го тура Лиги PARI.

Николай Покидышев попал сразу в две символические сборные: в сборную тура Лиги PARI и символическую сборную по версии издания «Советский спорт».

Вячеслав Бардыбахин также вошёл в символическую сборную тура по версии «Советского спорта», составленную совместно с РУСТАТ.

Методика РУСТАТ учитывает тактико‑технические действия игроков в зависимости от их позиции на поле. Рассчитанный индекс объективно отражает качество игры футболиста в конкретном матче. Включение Покидышева и Бардыбахина в сборную по этой версии подтверждает их высокий уровень выступления против «Нефтехимика».

Особого признания заслужили и болельщики «Ротора». Поддержка трибун заряжала игроков на протяжении всей игры и помогла переломить ход встречи.

