



Рынок вторичного жилья признан одним из самых «возрастных» в России. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «ЦИАН».

Так, в регионе на вторичном рынке зачастую наблюдаются предложения в типовых советских пятиэтажках. Новое строительство здесь играет меньшую роль в структуре рынка, что усиливает эффект старения фонда. Средний возраст домов в Волгограде, в которых предлагается покупка жилья, составляет 38 лет.

К слову, ровно такой же показатель и в Санкт-Петербурге. Возглавил список город Новокузнецк со средним показателем «возраста» многоквартирных домов на вторичном рынке в 44 года.