Идем на новый рекорд? В Волгограде перед майскими дорожают гостиницы

В Волгоградской области перед майскими праздниками наблюдается рост стоимости платы за размещение в объектах гостиничной инфраструктуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, подорожали в регионе сутки проживания в домах отдыха и пансионатах – рост составил 4,35% (3156 рублей).

Размещение в мотелях на территории Волгоградской области подорожало на 2,5% (1890 рублей/сутки), а сутки в номерах 3-звездочных гостиниц – на 6,3% (2640 рублей).

При этом, отмечают статистики, в первых числах апреля для самих волгоградцев снизилась стоимость поездок в некоторые страны Юго-Восточной Азии. По данным Волгоградстата, снижение составило 8,4% (до 94125 тысячи рублей). Также стали дешевле поездки на Черноморское побережье – на 5,2% (47570 рублей).

В 2025 году, напомним, стоимость жилья для туристов на майские праздники в Волгограде стала рекордной, обогнав расценки в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о ценах на отдых в майские праздники на базах отдыха в регионе. При дефиците мест для размещения уже в начале апреля ценник дотягивается в Волгоградской области до 30 000 рублей за сутки.