В Волгограде и области устанавливают новые мусорные контейнеры





В Волгограде и муниципальных районах области началась установка новых мусорных контейнеров. Региональный оператор по обращению с ТКО получил первую партию из 440 штук, которые будут установлены на площадках взамен сгоревших и пришедших в негодность. 9 апреля первые емкости появились в Центральном районе.







– Региональный оператор вместе с собственниками контейнерных площадок несёт ответственность за пополнение вышедших из строя контейнеров. До конца апреля ожидается еще одна поставка тары в количестве 500 штук. На эти цели предусмотрена сумма в размере 1% от необходимой валовой выручки регоператора, – рассказал журналистам начальник службы эксплуатации регоператора Андрей Фортовой.

В настоящее время специалисты получили от завода-изготовителя первую партию контейнеров. Часть из них уже была установлена во дворе многоквартирного дома на ул. Коммунистической. Новый бак также был установлен во дворе на проспекте Ленина, 70, где предыдущий был похищен неизвестными людьми.

– Здесь по нормативу должны быть три бака. Однако недавно на контейнерной площадке произошёл пожар. Огонь уничтожил две ёмкости. В конечном итоге здесь остался единственный уцелевший. Погрузочным бригадам приходилось собирать наваленный мусор непосредственно с контейнерной площадки. Это требовало от сотрудников дополнительных сил и времени. Сейчас же потребность близлежащих домов будет полностью закрыта за счёт новых баков, – подчеркнул Андрей Фортовой.

Благодаря применению современных полимерных материалов евроконтейнеры не подвержены коррозии и легко моются. Ёмкости сконструированы таким образом, чтобы выдерживать существенные нагрузки – для этого по их периметру предусмотрены рёбра жёсткости. Для предотвращения разлёта отходов и загрязнения дворовой территории они оснащены герметичными крышками. А удобство транспортировки обеспечивается с помощью специальных усиленных колёс.

Представитель регоператора также обратил внимание, что во многом от жителей МКД зависит, как долго прослужит новое оборудование площадки.

