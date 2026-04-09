



В Волжском Волгоградской области с 10 апреля остановку «25 микрорайон» перенесут на 50 метров из-за ремонта на тепломагистрали. Как сообщили в пресс-службе мэрии города-спутника, временно высадка и посадка пассажиров будет производиться ближе к магазину «Лепрекон».

На новом месте остановочный павильон будет работать до 30 июня. Ремонт тепломагистрали затронет территорию улицы Мира от Оломоуцкой до 40 лет Победы. Изменение границ остановки затронут маршрутные такси №№ 3, 5, 5а, 6, 11, 14а, 16, 17, 24а, 44, 105а.

В администрации Волжского также отметили, что въезд в 25-й микрорайон со стороны Мира тоже будет перекрыт на время работ.

Скриншот Яндекс Карты