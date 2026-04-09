В Волжском при пожаре на кухне погиб 13-летний школьник





Сегодня, 9 апреля, в Волжском Волгоградской области произошла трагедия в одном из многоквартирных домов. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на втором этаже пятиэтажного дома в квартире в результате пожара погиб 13-летний подросток.

Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 14:53. К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты 32-й ПСЧ. По прибытии было установлено, что на кухне произошло горение на 2 квадратах.





На месте пожара было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения. По имеющейся информации, на момент возникновения пожара в квартире ребенок находился один.

— Предполагаемая причина возникновения пожара могла стать неисправность микроволновой печи, окончательная причина устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

