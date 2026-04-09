Магнитный шторм испортит волгоградцам утро 10 апреля

Космическая погода 10 апреля снова испытает метеочувствительных волгоградцев на выносливость. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ спрогнозировали 5-балльную магнитную бурю в период с 6:00 до 9:00 мск.

Геомагнитные возмущения будут продолжаться и после 9:00 мск, но немного ослабнут. Значения будут колебаться пределах 4-5 баллов, не дотягивая до полноценной бури класса G1. Такой же возмущенный геомагнитный фон ожидается и 11-12 апреля.

Напомним, что в такие периоды метеочувствительные и пожилые люди могут испытывать слабость, головные боли, скачки давления.

Фото сгенерировано нейросетью

