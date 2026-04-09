Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании муниципалитета организовать пассажирские перевозки между Ленинском и отдаленными населенными пунктами.

Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, поселки Заря, Степной, Путь Ильича, Тракторострой, Рассвет и Маяк Октября оказались отрезанными от районного центра из-за отсутствия транспортного обслуживания. Жители этих населенных пунктов испытывали проблемы с доступом к социальным учреждениям, административным органам, функционирующих в Ленинске. Соответствующие жалобы люди адресовали и в прокуратуру.