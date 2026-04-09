Советский районный суд восстановил права отца погибшего на СВО мужчины на положенные выплаты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 72-летнему волгоградцу отказали в этом на основании того, что его 48-летний сын не имел регистрации в Волгограде в течение последних 12 лет. Однако прокуратуре удалось собрать письменные доказательства и установить свидетелей, подтверждающих факт проживания мужчины на территории микрорайона Тулака в Советском районе.
Это послужило основанием для предъявления в суд заявления об установлении юридического факта постоянного проживания участника СВО в областном центре.
Решением Советского районного суда города Волгограда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.
Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения, а также получение отцом погибшего участника СВО социальных выплат, заверили в ведомстве.