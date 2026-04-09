



В городе Энгельс Саратовской области в 2026 году построят и откроют шесть бесплатных парковок. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на главу города Максима Леонова.

По данным саратовского информагентства, в настоящее время власти Энгельса проводят электронные аукционы на строительство парковок. Завершиться работы должны к июню.

– Две парковки появятся в микрорайоне Энгельс-1. Каждая будет рассчитана на 30 машин. Для удобства водителей предусмотрят сквозной проезд. Еще одна появится в Летном городке. Ей смогут пользоваться посетители нового экопарка, а также родители, которые привозят детей в расположенную рядом школу, – сообщают саратовские журналисты. – Дополнительную парковку обустроят возле городского пляжа на улице Трудовой. Также парковки планируют построить на улице Красноармейской, в Больничном переулке рядом с городской поликлиникой и на площади Свободы в районе дома №16.

Вместе с этим, напомним, в Волгограде жители наблюдают обратный процесс – большинство пригодных для стоянки мест городские власти «ставят на счетчик». Начиная с 2024 года, Волгоград накрыло уже несколько волн ввода платных парковок, а последняя из центра города докатилась уже до Дзержинского района. Платную парковку, как ранее сообщало ИА «Высота 102», волгоградские чиновники надумали организовать возле Центрального кладбища – именно там, где по обыкновению горожане оставляют личный транспорт, приезжая проведать усопших.

