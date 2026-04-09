



Во Фролово Волгоградской области сегодня, 9 апреля, состоялись выборы главы района. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты районной думы единодушно отдали голоса за Александра Матушкина.

– Александр Евгеньевич родился во Фролово, имеет высшее образование. Работал в сфере молодежной политики, на руководящих должностях в жилищно-коммунальной отрасли. В 2021 году был избран председателем Фроловской городской думы, с февраля 2026 года исполнял обязанности главы Фроловского района, – прокомментировали информагентству в облкомтерполитики.

Напомним, в декабре 2025 года пост главы района покинул Владимир Шкарупелов – он перешел на работу в администрацию Волгоградской области, где возглавил облпромторга и ТЭК.

